Mercato - PSG : Un dernier détail à régler pour l'arrivée de Dele Alli ?

Bien décidé à recruter Dele Alli, le PSG n'attend plus que Tottenham trouve le successeur de l'Anglais pour boucler ce dossier.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Mauricio Pochettino a fait de Dele Alli sa grande priorité pour le mercato d'hiver. Un dossier d'abord compliqué compte tenu de la volonté de Daniel Levy de conserver l'international anglais. Toutefois, comme révélé récemment par RMC Sport , le patron de Tottenham commence à revoir sa position dans ce dossier, conscient que José Mourinho ne compte plus sur le milieu offensif.

Tottenham attend le successeur de Dele Alli