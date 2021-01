Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo en plein flou pour l’avenir de ce cadre de Pochettino !

Publié le 27 janvier 2021 à 23h10 par T.M.

A quoi faut-il s’attendre pour l’avenir d’Angel Di Maria ? En fin de contrat avec le PSG, l’Argentin pourrait bien donner quelques maux de tête à Leonardo.

Négociant actuellement la prolongation de Neymar et de Kylian Mbappé, ses deux priorités, Leonardo a également d’autres dossiers brulants à gérer. Cela vaut notamment pour Angel Di Maria, lui qui est en fin de contrat. Concernant El Fideo, une prolongation est donc primordiale si le PSG veut éviter de voir partir une nouvelle star pour 0€. En coulisse, Leonardo s’activerait d’ailleurs bel et bien pour conserver Di Maria. Les négociations seraient avancées pour l’ancien joueur du Real Madrid, mais aucun accord n’a encore été trouvé. Et visiblement, tout serait vraiment possible dans ce dossier.

Un départ ou une prolongation ?