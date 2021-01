Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation fracassante sur l’avenir d’Angel Di Maria !

Publié le 27 janvier 2021 à 17h45 par T.M.

Alors que les derniers échos indiquent qu’Angel Di Maria pourrait rapidement prolonger avec le PSG, en coulisse, de nombreuses manoeuvres auraient aussi été engagées pour un possible départ.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a perdu de nombreux joueurs qui étaient arrivés au terme de leur contrat. Cela a notamment été le cas avec Thiago Silva, Edinson Cavani ou Thomas Meunier. Alors que Leonardo n’a rien récupéré de ces départs, il voudrait désormais éviter que cela se reproduise. Néanmoins, le danger est bel et bien présent. En effet, actuellement, au PSG, plusieurs joueurs sont à nouveau en fin de contrat. Une situation qui concerne actuellement Julian Draxler, Juan Bernat ou encore Angel Di Maria. Concernant El Fideo, Leonardo aurait toutefois lancé les grandes manoeuvres pour le prolonger. Néanmoins, un départ ne serait clairement pas à écarter pour Di Maria…

Di Maria proposé à l’étranger ?