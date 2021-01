Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce de taille pour l'avenir de Di Maria !

Publié le 26 janvier 2021 à 19h45 par A.D.

En fin de contrat avec le PSG, Angel Di Maria pourrait très bientôt prolonger. En effet, Leonardo serait en négociations avancées avec El Fideo et lui aurait même déjà transmis une offre.

Alors que son séjour à Manchester United ne s'est pas du tout passé comme il l'espérait, Angel Di Maria a fait ses valises à l'été 2015 pour s'envoler vers Paris. Transféré au PSG pour une somme proche de 63M€, El Fideo s'est totalement relancé. Alors qu'il a débuté sa sixième saison sous les couleurs parisiennes, Angel Di Maria sera en fin de contrat le 30 juin et pourrait partir librement. Toutefois, un départ ne fait pas partie de ses projets. « Je suis très content, très heureux. Je l’ai toujours dit, le PSG est un club où il y avait beaucoup d’affection envers moi. Que ce soit du président, des dirigeants et de tout le monde. Je me sens bien ici et je fais de mon mieux. Je l’ai déjà dit mais j’aimerais finir ma carrière en Europe à Paris. Cependant, ça ne dépend pas que de moi mais aussi du club » , avait confié Angel Di Maria à Canal + en novembre. De son côté, le PSG n'envisagerait pas non plus de mettre un terme à son association avec son numéro 11. Et pour ne pas perdre Angel Di Maria, Leonardo aurait pris les choses en main et dégainé une offre. En effet, d'après les indiscrétions de L'Equipe , divulguées ce mardi, le directeur sportif du PSG aurait proposé un nouveau contrat à l'Argentin.

Des négociations avancées pour la prolongation de Di Maria ?

Sur son compte Twitter , Nicolo Schira en a rajouté une couche sur le dossier Di Maria. Et comme l'a confirmé le journaliste italien, Leonardo s'activerait bel et bien en coulisses pour prolonger l'international argentin jusqu'en 2023. En effet, le directeur sportif du PSG serait actuellement en discussions avancées avec Angel Di Maria. Reste à savoir si le travail de Leonardo portera ses fruits.