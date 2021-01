Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Angel Di Maria a pris une grande décision pour son avenir !

Publié le 26 janvier 2021 à 9h45 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Angel Di Maria semble bien avoir l'intention de poursuivre son aventure au PSG et y terminer sa carrière européenne alors qu'il fêtera ses 33 ans le 14 février.

Arrivé au Paris Saint-Germain durant l'été 2015, Angel Di Maria fait partie des plus anciens joueurs encore présents dans l'effectif parisien. Toutefois, son contrat s'achève en juin prochain, et alors qu'il n'a toujours pas prolongé son bail, la menace d'un départ libre existe plus que jamais. Leonardo aurait toutefois décidé de passer à l'action en lui proposant une prolongation. Et comme il l'expliquait récemment dans les colonnes de France Football , le directeur sportif du PSG est optimiste dans ce dossier : « Angel Di Maria en est à sa sixième saison et a envie de finir sa carrière au PSG . »

Di Maria veut terminer sa carrière européenne au PSG