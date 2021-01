Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La prolongation de cette star du projet QSI prend forme !

Publié le 27 janvier 2021 à 15h30 par Bernard Colas

Lié au PSG jusqu’à la fin de la saison, Angel Di Maria discute avec le PSG pour prolonger, et les négociations avanceraient favorablement.

À Paris, la situation de Neymar et Kylian Mbappé fait énormément parler. Les deux stars du PSG sont liées au club de la capitale jusqu’en juin 2022, et si le Brésilien semble se rapprocher d’une prolongation, c’est encore loin d’être le cas pour le champion du monde tricolore. Les rumeurs sont donc nombreuses les concernant, mais d’autres joueurs du PSG se retrouvent pourtant dans une situation plus alarmante, en particulier Angel Di Maria. Malgré son irrégularité qui frappe parfois aux yeux, l’international argentin est l’un des cadres du club depuis son arrivée à l’été 2015 en provenance de Manchester United, avec 243 matches au compteur pour 86 buts inscrits et 102 passes décisives délivrées. De quoi sérieusement s’interroger pour l’avenir de l’attaquant de 32 ans.

Le PSG a tranché pour Di Maria

Du côté du PSG, on aurait en tout cas déjà tranché sur le cas Angel Di Maria. Même si Leonardo se montre parfois réticent à l’idée de prolonger des joueurs trentenaires, L’Equipe annonçait ce mardi qu’une offre de prolongation avait été formulée à l’Argentin, et l’optimisme peut être de mise au sein du PSG. En effet, Angel Di Maria n’a jamais caché son souhait de finir sa carrière en Europe à Paris comme il le réaffirmait en novembre dernier : « Je suis très content, très heureux. Je l’ai toujours dit, le PSG est un club où il y avait beaucoup d’affection envers moi. Que ce soit du président, des dirigeants et de tout le monde. Je me sens bien ici et je fais de mon mieux. Je l’ai déjà dit mais j’aimerais finir ma carrière en Europe à Paris. Cependant, ça ne dépend pas que de moi mais aussi du club. » De plus, la nomination de Mauricio Pochettino joue en faveur du PSG dans ce dossier, puisque la présence de Thomas Tuchel semblait être l’un des rares freins à la prolongation de l’attaquant.

Durée du contrat, salaire… Que reste-t-il à régler ?