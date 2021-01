Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria passe à l’action pour la succession de Villas-Boas !

Publié le 27 janvier 2021 à 13h30 par Bernard Colas

L’avenir d’André Villas-Boas étant incertain, l’OM surveillerait de près certains entraîneurs, à commencer par Lucien Favre. Le Suisse serait la priorité de Pablo Longoria pour remplacer AVB, et des premiers échanges auraient déjà eu lieu entre les deux parties.

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison, André Villas-Boas s’est toujours montré très mesuré concernant une prolongation à l’OM. Le Portugais était déjà proche de partir l’été dernier, suite au départ de son ami Andoni Zubizarreta, mais avait finalement fait volte-face. André Villas-Boas réservera-t-il alors une nouvelle surprise dans les prochains mois en acceptant de rester sur la Canebière ? Ce scénario est encore loin de voir le jour. Après une campagne européenne catastrophique, l’OM sombre aujourd’hui en Ligue 1, au point d’amener Villas-Boas à reconsidérer son avenir à court-terme. « Je n'ai pas menacé de démissionner, j'ai mis ma place à disposition de la direction en raison de nos résultats. Ils m'ont soutenu et on est prêt pour la suite. On va continuer le travail jusqu'à la fin de la saison j'espère. Le plus important est de finir bien la saison et maintenir notre adversaire direct à côté de nous », confiait-il ce samedi après la nouvelle défaite contre Monaco (3-1). André Villas-Boas devrait donc finir la saison à Marseille, mais un nouvel entraîneur pourrait prendre la relève l’été prochain, et Pablo Longoria fait preuve d’anticipation.

L’OM s’attaque à Lucien Favre

Ce lundi soir, le journaliste de Canal + Geoffroy Garétier annonçait que Pablo Longoria ciblait en priorité Lucien Favre pour l’après-AVB, une piste qui se confirme ce mercredi avec les informations de Téléfoot La Chaîne . Dans l’émission Au Cœur des Clubs , Simone Rovera a révélé l’existence de contacts entre l’OM et Lucien Favre en vue du remplacement d'André Villas-Boas à l’issue de la saison. Le Portugais conserve la confiance de ses dirigeants pour cette saison, mais la situation contractuelle du coach olympien incite Pablo Longoria à préparer la suite puisqu’une prolongation n’est pas à l’ordre du jour. Lucien Favre, libre depuis son licenciement du Borussia Dortmund en décembre dernier, apparaitrait alors bel et bien comme la priorité de l’Olympique de Marseille, mais le Suisse est encore loin du Vélodrome.

Très courtisé, le Suisse ne ferme pas la porte à la Ligue 1, mais…