OM - Malaise : Payet, Thauvin… Villas-Boas pourrait prendre une décision radicale !

Publié le 27 janvier 2021 à 7h45 par H.G.

Alors qu’il est désormais de notoriété publique que la relation entre Florian Thauvin et Dimitri Payet n’est pas idyllique dans un contexte où ils ne répondent pas aux attentes, André Villas-Boas serait prêt à changer la hiérarchie dans son vestiaire.

Au coeur d’une crise de résultats, l’OM aurait grand besoin de ses cadres pour se relever. Seulement voilà, ni Florian Thauvin ni Dimitri Payet ne parviennent à s’illustrer sur les pelouses de Ligue 1 en ce moment. Les deux hommes ne répondent pas aux attentes et ont davantage été présents dans l’actualité dernièrement pour les tensions entre-eux que pour leurs performances, scrutées à la loupe vu leur statut dans le vestiaire de l’OM actuellement. Et justement, ces statuts pourraient prochainement être conduits à évoluer…

Penalties, statut de vice-capitaine… Vers un bouleversements des statuts à l’OM ?

En effet, à en croire les informations dévoilées par Florian Germain, il serait fort probable qu’André Villas-Boas prenne la décision de désigner le nouveau venu Arkadiusz Milik comme le tireur numéro un des penalties, au détriment de Dimitri Payet et de Florian Thauvin. Plus important encore, Alvaro Gonzalez pourrait également devenir le vice-capitaine derrière Steve Mandanda désormais, là-encore au détriment des deux attaquants français. Reste maintenant à savoir si cette décision, qui ne serait pas encore actée de manière définitive, fera l’effet d’un électrochoc pour Dimitri Payet et Florian Thauvin.