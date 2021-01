Foot - OM

OM - Clash : Villas-Boas en rajoute une couche sur les tensions entre Payet et Thauvin !

Publié le 26 janvier 2021 à 16h30 par A.M.

De nouveau invité à commenter les tensions entre Florian Thauvin et Dimitri Payet, André Villas-Boas s'est montré bien moins affirmatif que précédemment, se contentant d'assurer que c'est son travail de trouver l'équilibre dans son équipe.

Sur le terrain, plusieurs cadres de l'Olympique de Marseille sont loin de répondre aux attentes, à commencer par Dimitri Payet et Florian Thauvin. Les deux joueurs offensifs font parties des plus gros salaires de l'effectif et leur rendement est donc suivi de près. Mais clairement, leurs prestations ne sont pas suffisantes. Mais surtout, c'est leur cohabitation qui semble impossible. Comme l'a récemment confirmé Jérôme Rothen, Dimitri Payet et Florian Thauvin ne s'apprécient pas, à tel point qu'ils ne s'adresseraient même plus la parole. Interrogé ces derniers jours à ce sujet, André Villas-Boas a préféré ironiser tout en confirmant que les deux hommes n'étaient pas les meilleurs amis du monde : « On a clarifié la situation après le match contre Nîmes. C’est sûr que cette dynamique de défaites n’aide pas à mettre l’ambiance au beau fixe dans le vestiaire… Je ne pense pas qu’ils passeront leurs vacances ensemble (rires), mais le plus important c’est l’OM. Ils ont joué beaucoup d’années ensemble, je ne suis pas ici pour effacer leur histoire au club, qui est plus longue que la mienne, mais le plus important c’est qu’ils aident l’OM à atteindre ses objectifs. Ce n’est pas le premier vestiaire dans lequel je passe où des mecs ne peuvent pas se regarder (se voir, ndlr), même si ce n’est pas le cas pour eux deux. Ce n’est pas une première, non . » Mais cette fois-ci, ça ne le fait plus rire.

Villas-Boas s'agace