OM - Malaise : Thauvin, Payet, Milik... Pierre Ménès tire la sonnette d'alarme !

Publié le 24 janvier 2021 à 18h15 par A.D.

Ce samedi, l'OM s'est incliné sur la pelouse de l'AS Monaco. Sur son blog, Pierre Ménès a pointé du doigt tous les attaquants d'André Villas-Boas, à savoir Dario Benedetto, Florian Thauvin, Dimitri Payet et le dernier arrivé Arkadiusz Milik.

Opposé à l'AS Monaco ce samedi, l'OM a essuyé une nouvelle défaite (3-1). Un revers qui fait tâche selon Pierre Ménès. Sur son blog, le journaliste de Canal + a fait un constat très inquiétant sur les hommes d'André Villas-Boas, et plus particulièrement sur ses attaquants. Selon Pierre Ménès, Dario Benedetto, Florian Thauvin, Dimitri Payet et même Arkadiusz Milik - qui vient de poser ses valises à l'OM - ont été inoffensifs face aux Monégasques.

«Ni Benedetto, ni Thauvin, ni Payet ni Milik n'ont apporté offensivement»