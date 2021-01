Foot - OM

OM - Malaise : Payet, Thauvin... Le constat accablant de Pierre Ménès !

Publié le 25 janvier 2021 à 4h30 par A.M.

Alors que l'OM s'est de nouveau incliné samedi soir, contre l'AS Monaco (1-3), Pierre Ménès est consterné par l'animation offensive du club phocéen.

Rien ne va plus à Marseille. En effet, l'OM vient d'enchaîner sa quatrième défaite consécutive toutes compétitions confondues en s'inclinant à Louis II contre l'AS Monaco samedi soir (1-3). Plus globalement, depuis son élimination en Ligue des champions, le club phocéen n'a remporté que 2 de ses 10 derniers matches et se retrouver désormais distancé dans la course au podium en Ligue 1. Et depuis quelques semaines, c'est le secteur offensif de l'OM qui est en difficulté comme le souligne Pierre Ménès.

«Ni Benedetto, ni Thauvin, ni Payet ni Milik n’ont apporté quoi que ce soit»