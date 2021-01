Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Favre, Valverde... La succession de Villas-Boas prend forme !

Publié le 27 janvier 2021 à 4h00 par A.M.

Alors que l'avenir d'André Villas-Boas est toujours incertain, Pablo Longoria travaillerait déjà en coulisses pour la succession du technicien portugais.

Présent en conférence de presse, André Villas-Boas n'a pas manqué d'interpeller Pablo Longoria pour son avenir, en maniant l'ironie : « Oui, sauf si Pablo veut me virer. Mais regarde ce qui se passe dans le foot en ce moment… » Conscient de la situation, l'entraîneur de l'OM sait qu'il est en danger. Geoffroy Garétier fait d'ailleurs le point sur la situation et notamment sur les pistes déjà étudiées par Pablo Longoria, à l'image de Lucien Favre.

Valverde, c'est non, Favre, c'est oui