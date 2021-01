Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas fait une nouvelle sur le recrutement !

Publié le 27 janvier 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Morgan Sanson ayant officiellement quitté l’OM pour s’engager avec Aston Villa, André Villas-Boas affiche plus que jamais son envie de remplacer dans l’entrejeu.

C’était dans l’air du temps, et cela a été officialisé mardi soir : Morgan Sanson n’est plus un joueur de l’OM. Le milieu de terrain français a été transféré à Aston Villa pour 16M€ + 3M€ de bonus, et le projet McCourt perd donc l’un de ses membres les plus anciens. Toutefois, André Villas-Boas compte bien rapidement combler la place laissée libre dans l’entrejeu par ce départ de Sanson, et l’entraîneur de l’OM a fait une nouvelle demande mardi en conférence de presse.

« On doit remplacer Sanson »