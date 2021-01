Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria doit d’incliner pour ce joli coup à 2M€ !

Publié le 26 janvier 2021 à 19h10 par H.G.

Alors que l’Olympique de Marseille a été annoncé sur les traces de Demarai Gray, le joueur de Leicester City devrait finalement prendre la direction de l’Allemagne.

En plein travail pour enrôler un successeur à Morgan Sanson, parti du côté d’Aston Villa, Pablo Longoria n’en oublie néanmoins pas la prochaine fenêtre estivale des transferts. Il faut dire que l’OM risque très certainement de perdre Florian Thauvin au cours de celle-ci puisque l’international français devrait s’en aller librement au terme de son contrat. Par conséquent, le Head of Football marseillais se pencherait dès maintenant sur la succession du Champion du Monde 2018, et il aurait coché le nom de Demarai Gray dans cette optique. Seulement voilà, celui qui est actuellement six mois de la fin de son contrat à Leicester City devrait finalement échapper à l’OM à en croire les dernières indiscrétions venues d’Angleterre.

Demarai Gray pourrait accepter l’offre du Bayer Leverkusen !