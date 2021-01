Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria boucle une nouvelle opération !

Publié le 27 janvier 2021 à 11h10 par A.M.

Comme attendu, l'OM et la Juventus sont sur le point de boucler la transaction impliquant Marley Aké et Franco Tongya. Le jeune marseillais passe sa visite médicale à Turin.

Déjà très actif ces derniers jours sur le mercato, Pablo Longoria n'en finit plus de réaliser des transactions. Comme révélé par Fabrizio Romano, l'OM boucle d'ailleurs une transaction impliquant Marley Aké et Franco Tongya avec la Juventus. Présent en conférence de presse, le head of football de l'OM a confirmé la tendance. « L'échange avec la Juve ? Oui ce sont des opérations modernes et fréquentes aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser ce type d'opération », confiait-il devant les médias.

Aké va signer 4 ans et demi à la Juventus

Et très clairement, cette opération assez inattendue entre dans sa dernière ligne droite. En effet, selon les informations de Mohamed Bouhafsi, Marley Aké passe sa visite médicale à Turin préalable à la signature de son contrat avec la Vieille Dame. Le journaliste de RMC Sport ajoute que le jeune attaquant de l'OM s'engagera pour 4 ans et demi avec la Juventus. Franco Tongya, milieu de terrain de 18 ans appartenant à la Juve, fera donc le chemin inverse.