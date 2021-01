Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les coulisses de cette recrue surprise de Pablo Longoria !

Publié le 26 janvier 2021 à 20h15 par T.M.

Cela en a surpris plus d’un, mais Pablo Longoria est bien en train de boucler une opération étonnante avec la Juventus, avec un chassé-croisé entre Marley Aké et Franco Tongya. Et concernant les coulisses de l’arrivée de ce dernier à l’OM, on en sait un peu plus.

Après Kevin Strootman, prêté au Genoa, Kostas Mitroglou, libéré de son contrat, et Morgan Sanson, parti à Aston Villa, Pablo Longoria cherche toujours à réaliser certains départs à l’OM. D’ailleurs, le prochain à faire ses valises devrait être Marley Aké. Ce lundi, il a été annoncé que le jeune attaquant marseillais allait s’engager à la Juventus, tandis que Franco Tongya, milieu de terrain de 18 ans, ferait lui le chemin inverse. Ce mardi, présent pour la président d’Arkadiusz Milik, Pablo Longoria a d’ailleurs confirmé cette opération inattendue entre Aké et Tongya.

« Longoria a sauté sur l’occasion »