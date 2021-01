Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un élément rédhibitoire pour Sergio Ramos ?

Publié le 27 janvier 2021 à 20h45 par La rédaction

En Espagne, certains médias ont apporté des éléments autour de la volonté de Sergio Ramos. Analyse.

Sur le plateau de l’émission espagnole El Chiringuito, Eduardo Inda, le directeur du média OK Diario , a apporté de nouveaux éléments dans le dossier Sergio Ramos, libre en juin et qui n’a toujours pas prolongé avec le Real Madrid : « Il a des offres mais il ne va pas les écouter car son désir est de continuer au moins deux années de plus au Real Madrid. Il n’écoutera pas une seule offre avant que le club fasse une proposition définitive, ou dise qu’il ne fera pas ».

Cela ne change rien sur le fond

Que faut-il en penser ? Pour le Paris Saint-Germain, cela ne change pas fondamentalement la donne. Il apparaît clair que le club de la capitale ne disposera d’une ouverture qu’à partir du moment où Sergio Ramos aura intégré le fait de ne pas éventuellement prolonger au Real. Sergio Ramos, si l’on en croit la presse espagnole, aurait fait savoir au club merengue qu’il attendrait jusqu’à la fin du mois de février et que si aucun accord de prolongation n’était trouvé à cette date, il regarderait ailleurs. Le PSG conserve donc toutes ses chances sur ce dossier.