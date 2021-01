Foot - Mercato - PSG

Mercato : Entre le PSG et le Real Madrid, Sergio Ramos a tranché !

Publié le 26 janvier 2021 à 13h15 par B.C.

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison avec le Real Madrid, Sergio Ramos est dans le collimateur du PSG. Cependant, le défenseur central refuserait de négocier avec un autre club, souhaitant absolument rester chez les Merengue.

Il n’y a pas que Lionel Messi qui pourrait décider de quitter son club de coeur l’été prochain. Figure du Real Madrid depuis 2005, Sergio Ramos est également dans l’incertitude pour son avenir. Le contrat du défenseur de 34 ans court jusqu’à la fin de la saison et une prolongation ne semble toujours pas d’actualité pour lui. Sergio Ramos et sa direction ne parviennent pas à se mettre d’accord pour un nouveau contrat, et la situation du capitaine espagnol ne laisse pas indifférente sur le marché des transferts. Le PSG serait notamment sur les rangs et pourrait proposer un salaire astronomique au joueur pour le convaincre de rallier la capitale française. Cependant, un départ ne serait pas encore dans l’esprit de Sergio Ramos.

« Sergio Ramos a des offres mais il ne va pas les écouter »