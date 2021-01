Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un indésirable de Zidane justifie son départ cet hiver !

Publié le 27 janvier 2021 à 19h00 par La rédaction

Peu utilisé par Zinedine Zidane cette saison, Martin Odegaard aura l’occasion de rebondir du côté d’Arsenal. Le joueur de 22 ans est prêté jusqu’à la fin de saison par le Real Madrid. Le Norvégien a tenu à revenir sur les raisons qui l’ont convaincu de rejoindre les Gunners.

En manque de temps de jeu au Real Madrid cette saison (9 matchs toutes compétitions confondues), Martin Odegaard s’est trouvé une porte de sortie. Considéré comme un indésirable de Zinedine Zidane, le Norvégien n’a jamais su s’imposer dans l’effectif des Merengue . Par conséquent, il est prêté sans option d’achat pour le reste de la saison à Arsenal. S’il était convoité par d’autres clubs en Europe, dont l’Ajax et la Real Sociedad, Odegaard a semblé immédiatement intéressé par la proposition des Gunners . Mais un élément a été crucial pour définitivement convaincre le milieu de 22 ans de rejoindre Londres.

« J’aime ses idées, la façon dont il voit le football et aussi sa façon d’être »