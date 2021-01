Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une star de Zidane a tranché pour son avenir !

Publié le 27 janvier 2021 à 16h00 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain, Luka Modric n’a toujours pas prolongé son contrat avec le Real Madrid. Mais les négociations seraient en bonnes voies et le joueur pourrait signer un nouveau bail dans les prochains jours.

Alors que le Real Madrid lutte avec Sergio Ramos, le club merengue serait tout proche de boucler une autre prolongation de contrat. En fin de contrat cet été, Luka Modric pouvait voir son avenir ailleurs qu’au Real Madrid, après y avoir passé 9 ans de sa carrière. À 35 ans, le Croate a déjà gagné tous les trophées dont il aurait pu rêver avec le club madrilène. De plus en plus contesté à cause des mauvais résultats des Merengue ces derniers temps, l’heure de Modric était peut-être arrivé. Mais il n’en serait finalement rien. Il y a quelques jours, Marca annonçait que le Real Madrid et le joueur étaient en train de négocier pour une année supplémentaire. Et les négociations seraient en très bonnes voies.

« La signature est prévue prochainement. Modric reste »