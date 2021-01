Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un coup de tonnerre prend forme pour Sergio Ramos !

Publié le 27 janvier 2021 à 11h30 par B.C.

Engagé avec le Real Madrid jusqu’au 30 juin 2021, Sergio Ramos tarde à prolonger son contrat. Alors que la confiance restait jusqu’ici de mise sur l’issue de ce dossier, on commencerait à douter sérieusement en Espagne…

Arrivé dans la capitale espagnole à l’été 2005, Sergio Ramos est l’une des plus grandes légendes du Real Madrid, mais le défenseur de 34 ans pourrait finir sa carrière dans un autre club. Le bail de l’international espagnol court en effet jusqu’à l’issue de la saison, et aucun accord n’a été trouvé entre les deux parties. Florentino Pérez et Sergio Ramos sont pourtant disposés à prolonger leur aventure commune, mais un écart financier empêche la finalisation de ce renouvellement. Ce mercredi, Marca avance que le Real Madrid suit attentivement la situation du FC Barcelone, qui accuse une dette supérieure à un milliard d’euros, et refuse de se retrouver dans le même cas, incitant ainsi l’écurie madrilène à se montrer prudente, y compris pour les prolongations de contrat de ses joueurs. L’optimisme commence alors à chuter en Espagne…

« La situation est très froide, proche de la rupture »