Mercato - Real Madrid : L’avenir de Sergio Ramos influencé… par le FC Barcelone !

Publié le 27 janvier 2021 à 10h00 par B.C.

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison, Sergio Ramos n’a toujours pas prolongé avec le Real Madrid, et le FC Barcelone n’y serait pas étranger.

À un peu plus de cinq mois de la fin de son contrat avec le Real Madrid, Sergio Ramos n’a toujours pas trouvé de terrain d’entente pour prolonger. Pourtant, le défenseur de 34 ans donnerait sa priorité à la Casa Blanca et serait même disposé à faire des efforts financiers pour rester dans la capitale espagnole, mais pas au point d’accepter la proposition de Florentino Pérez, désirant revoir immédiatement à la baisse les émoluments de son capitaine. Ainsi, c’est le statu quo dans ce dossier, et le Real Madrid ne semble pas désireux de s’activer dans ce dossier.

Le Real Madrid ne veut pas suivre les traces du FC Barcelone