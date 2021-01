Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Neymar, Messi… Avec ses dettes, le FC Barcelone connaît un scénario catastrophe !

Publié le 12 janvier 2021 à 13h30 par Bernard Colas

Alors qu’un nouveau président est attendu au FC Barcelone pour redresser la situation, le club culé accumule une dette abyssale de 900M€ selon le quotidien La Vanguardia, de quoi s’inquiéter pour l’avenir de l’écurie catalane.

Le 24 janvier prochain est une date importante pour le FC Barcelone. Ce jour-là, les socios sont appelés aux urnes pour élire le successeur de Josep Maria Bartomeu à la tête du club culé. Ils sont désormais quatre à pouvoir prétendre à la présidence : Joan Laporta, Victor Font, Toni Freixa et Emili Rousaud. Chacun a déjà présenté son programme et compte bien redresser la situation sportive et financière du Barça, et il y a du travail. L’écurie blaugrana enchaîne les désillusions sur la scène européenne et peine à s’imposer sur le plan national. Le cas Messi sera également à régler, puisque l’Argentin arrivera en fin de contrat à l’issue de la saison et envisage sérieusement de changer d’air si les problèmes persistent en interne. Ce qui serait alors un énorme coup de tonnerre en Catalogne et un drame sportivement, mais économiquement, le départ de Lionel Messi permettrait au FC Barcelone de respirer.

Le Covid-19, la goutte d’eau qui a fait déborder le vase

En effet, La Vanguardia a fait le bilan des comptes du FC Barcelone, et cela va très mal économiquement parlant. Déjà dans le rouge dans le passé, la crise du Covid-19 n’a rien arrangé pour le Barça qui accumulait une dette de 900M€ à la fin de l’année 2020, et un déficit « permanent et incontrôlable » d’après le quotidien catalan. La dette est répartie entre 420M€ à rembourser à court terme, soit dans moins d’un an, et 480M€ à long terme, mais le club ne peut rien faire dans le contexte actuel et sera ainsi dans l’obligation de renégocier avec différents créanciers et décider de mesures d’austérité selon des sources proches du gestionnaire actuel. Pour sortir la tête de l’eau, le FC Barcelone espérerait un retour à la normale dès cette saison comme le révèlent les prévisions du budget de l’exercice 2020-2021 approuvées par le conseil d’administration sortant, avec des recettes de 791M€. Un remplissage du Camp Nou de 25% à partir de décembre 2020 et de 100 % à partir de février 2021 était attendu, bien loin de la réalité d’aujourd’hui. De plus, le club comptait récupérer 73M€ grâce aux transferts et 320M€ liés au stade, au musée, à la boutique et à la consommation de services, sans oublier le renouvellement de contrat avec des sponsors tels que Rakuten et Beko. La pandémie mondiale a toutefois mis à mal ces plans, et si les pertes de la saison dernière s'élevaient à près de 100M€, celles de cette saison pourraient être encore plus élevées précise La Vanguardia .

Le départ de Neymar à l’origine des maux du Barça ?

Si la crise du Covid-19 est l’événement qui a tout fait basculer, les maux du FC Barcelone sont plus profonds. Stratégiquement parlant, le transfert de Neymar vers le PSG a dévalué l’écurie blaugrana précise le quotidien, d’un point de vue sportif avec le départ d’un cadre de l’équipe, mais également financier puisque cela a été le début d’opérations hasardeuses décidées par la direction dirigée par Josep Maria Bartomeu afin de compenser le choc de l’opération Neymar. Avec Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho puis Antoine Griezmann, le FC Barcelone a considérablement dépensé sans pour autant avoir le retour sur investissement espéré. « Le Barça se lance dans l'achat de joueurs après la vente de Neymar, qui n'ont pas donné le résultat escompté. Dembélé, Coutinho, Griezmann... Ce sont 400 millions d'euros de transferts qui ne vous servent pas, et une partie de ces transferts entrent aussi dans la dette à court terme », précisait dernièrement l'économiste José María Gay de Liébana à El Confidencial. L’énorme croissance de la masse salariale, devenue la plus élevée d’un club sportif au monde en atteignant 355M€, a également causé cette dette colossale. Pour limiter ses effets, le club a décidé de reporter le versement d’une partie des salaires (170M€), mais cette dépense ne disparaît pas et sera à régler au cours des quatre prochaines années à raison de 45M€ par saison.

La prolongation de Messi, une épine dans le pied