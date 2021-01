Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le gros coup de froid du clan Ramos sur son avenir !

Publié le 26 janvier 2021 à 22h30 par A.D.

Engagé jusqu'au 30 juin avec le Real Madrid, Sergio Ramos serait encore loin d'une prolongation. Et pour la première fois, l'entourage du joueur serait très pessimiste pour la suite de l'aventure en Espagne.

Après 16 saisons de règne au Real Madrid, Sergio Ramos pourrait changer d'air. En fin de contrat le 30 juin, le capitaine de la Maison-Blanche serait de plus en plus proche de faire ses valises à l'issue de la saison. En effet, n'ayant toujours pas prolongé, n'étant pas sur la même longueur d'onde avec Florentino Pérez, Sergio Ramos a la possibilité de négocier avec le club de son choix depuis le 1er janvier pour un transfert libre et gratuit. Et alors qu'il préférerait poursuivre son aventure au Real Madrid, le défenseur central de 34 ans ne devrait pas voir son souhait se réaliser.

Le clan Sergio Ramos ne croirait plus à un renouvellement