Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Neymar... Le Real Madrid aurait fait une grosse annonce à Leonardo !

Publié le 27 janvier 2021 à 9h15 par A.M.

Alors que Leonardo apprécierait le profil de Vinicius Junior, le Real Madrid aurait toutefois catégoriquement refusé d'inclure son jeune brésilien dans un deal pour Kylian Mbappé ou Neymar.

Depuis que Neymar et Kylian Mbappé ont rejoint le PSG en 2017, leur avenir fait grandement parler. Et le nom d'un club revient avec insistance : le Real Madrid. Il faut dire que très peu de clubs dans le monde sont en mesure de s'offrir les deux stars. Toutefois, alors que l'avenir de Neymar semble s'inscrire du côté du PSG, il y a plus de doutes concernant Kylian Mbappé qui a récemment annoncé être en pleine réflexion pour son avenir. Et c'est bien le Real Madrid qui est le favori pour accueillir le Champion du monde.

Le Real refuse d'inclure Vinicius dans une transaction