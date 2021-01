Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un salaire colossal proposé à David Alaba ?

Publié le 27 janvier 2021 à 9h00 par La rédaction

N’ayant toujours pas prolongé avec le Bayern Munich, David Alaba s’orienterait vers de nouveaux horizons. Si plusieurs clubs européens sont sur le dossier, le Real Madrid aurait l’avantage dans les négociations. Les Merengue seraient même prêts à un petit effort financier pour s’attacher les services de l’Autrichien.

En fin de contrat le 30 juin, David Alaba devrait vraisemblablement quitter le Bayern Munich cet été. Une information capitale sur ce mercato hivernal, qui n’a pas échappé aux cadors étrangers, dont le Real Madrid. Le club merengue envisagerait de faire de l’Autrichien le remplaçant de Sergio Ramos, lui aussi en fin de contrat et n’ayant toujours pas prolongé. Zinedine Zidane et Florentino Pérez auraient donc fait le nécessaire pour s’attacher les services d’Alaba et répondre favorablement à ses attentes sur le plan financier...

Un salaire annuel de 11M€ pour Alaba au Real ?