Mercato - OM : Marcelo Bielsa devrait recruter un cadre du projet McCourt !

Publié le 27 janvier 2021 à 8h30 par G.d.S.S.

Comme prévu, Jordan Amavi ne devrait pas terminer la saison avec l’OM puisque le latéral gauche français serait bien parti pour rejoindre le Leeds de Marcelo Bielsa avant la fin du mercato hivernal.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’OM, Jordan Amavi (26 ans) semble de plus en plus proche de la sortie ! Recruté par le club phocéen à l’été 2017, à l’aube du projet instauré par Frank McCourt, le latéral gauche tricolore a longtemps été indispensable, mais les négociations pour sa prolongation de contrat seraient au point mort, et l’OM aurait donc décidé de vendre Amavi dès cet hiver. D’ailleurs, l’ancien Niçois aurait déjà trouvé un point de chute…

Amavi prend la direction de Leeds