Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Barça, Zahavi... Un terrible coup se prépare pour Alaba !

Publié le 23 janvier 2021 à 10h00 par A.D.

En fin de contrat avec le Bayern, David Alaba se rapprocherait de plus en plus du Real Madrid. Déterminé à réalisé des coups à prix mini l'été prochain, le Barça tenterait de jouer un très mauvais tour à son plus grand rival. Et Pini Zahavi pourrait lui donner un gros coup de pouce sur ce dossier.

Engagé jusqu'au 30 juin avec le Bayern, David Alaba serait condamné à faire ses valises l'été prochain. Une information qui n'aurait pas échappée au Real Madrid. Alors que Sergio Ramos est également en fin de contrat, le club merengue envisagerait de faire de l'Autrichien son digne successeur. Dans cette optique, Zinedine Zidane et Florentino Pérez auraient fait le nécessaire en coulisses pour obtenir gain de cause. Toutefois, les dés ne seraient pas encore jetés et le Barça pourraient totalement retourner la situation.

Joan Laporta à la baguette pour David Alaba ?