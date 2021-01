Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le successeur de Zidane déjà connu ?

Publié le 27 janvier 2021 à 5h30 par T.M.

Depuis la défaite du Real Madrid contre Alcoyano, Zinedine Zidane se retrouve à nouveau sur la sellette. D’ailleurs, le nom de son successeur pourrait déjà être connu.

Sur le banc du Real Madrid, Zinedine Zidane ne vit pas une saison de tout repos. En effet, la pression est énorme sur le Français qui a déjà sauvé à deux reprises lors de cet exercice. Dos au mur, Zizou a réussi à s’en sortir, mais la dernière défaite du Real Madrid contre Alcoyano, club de 3ème division espagnole, pourrait bien être la goutte de trop. Alors que Zidane est sous contrat jusqu’en 2022, il pourrait toutefois ne pas aller jusqu’au bout de son engagement et être remercié en fin de saison. Et pour le remplacer, Florentino Pérez pourrait déjà avoir une idée.

Nagelsmann à la place de Zidane ?