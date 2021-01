Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane peut souffler pour son avenir !

Publié le 25 janvier 2021 à 3h45 par A.M.

Bien que l'avenir de Zinedine Zidane semble s'inscrire en pointillés au Real Madrid, Emilio Butragueno lui apporte son soutien.

Après les éliminations en Supercoupe d'Espagne puis en Coupe du Roi, Zinedine Zidane évoquait son avenir : « Quand on perd, ce sont toujours des choses dont on parle... J'assume la responsabilité et ce qui arrivera, je suis calme. Quand nous sommes sur le terrain, ce qu'ils veulent, c'est gagner le match. Ils essaient et parfois des choses différentes se produisent. Nous devons l'accepter, je l'accepte et nous verrons ce qui se passera dans les prochains jours ». Toutefois, comme souvent lorsqu'il est dos au mur, le Real Madrid de Zidane a rebondi en s'imposant largement samedi soir contre Alavès (4-1). Par conséquent, Emilio Butragueno affiche sa confiance pour l'avenir du Français.

«Nous devons être unis et travailler»