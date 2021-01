Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane a reçu une grande nouvelle pour Sergio Ramos !

Publié le 27 janvier 2021 à 11h00 par B.C.

Libre à l’issue de la saison, Sergio Ramos n’a pas encore prolongé son bail avec le Real Madrid. Et malgré la situation du défenseur espagnol, aucun club ne serait officiellement passé à l’action. Explications.

Recruté en 2005 par le Real Madrid, Sergio Ramos vit peut-être ses derniers moments dans la capitale espagnole. L’international espagnol est sous contrat jusqu’à la fin de la saison et tarde à trouver un accord avec Florentino Pérez pour prolonger. Les Merengue refuseraient en effet de se précipiter compte tenu de la crise économique engendrée par l’épidémie de Covid-19, laissant le champ libre aux prétendants du joueur. Cependant, Marca annonce ce mercredi qu’aucun club ne serait officiellement passé à l’action dans ce dossier.

Aucune offensive officielle pour Ramos ?