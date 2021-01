Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une tendance claire pour l'avenir de ce protégé de Zidane !

Publié le 28 janvier 2021 à 0h30 par La rédaction

Peu utilisé par Zinédine Zidane, Eder Militao ne devrait pas pour autant quitter le Real Madrid durant ce mercato hivernal.

Le Real Madrid avait dépensé 50M€ pour s'offrir les services d'Eder Militao en 2019. L'ancien joueur de Porto était arrivé chez les Merengue avec beaucoup d'attente autour de lui, mais il n'y a pour le moment pas répondu. Sa deuxième saison au sein de la Casa Blanca ne se passe pas comme espéré, Eder Militao ayant été utilisé à seulement cinq rencontres toutes compétitions confondues, dont trois en Liga. Pour autant, un départ cet hiver ne semble pas à l'ordre du jour...

Militao parti pour rester ?