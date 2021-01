Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane aurait identifié sa principale menace pour ce joueur du LOSC !

Publié le 29 janvier 2021 à 1h30 par B.C.

Alors que le Real Madrid surveillerait de près Sven Botman, le club de la capitale espagnole ne serait pas le seul à s’intéresser au défenseur du LOSC.

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison, Sergio Ramos n’est pas assuré de finir sa carrière au Real Madrid, et Zinedine Zidane ne peut pas compter sur Militao et Nacho Fernández pour pallier le possible départ de la légende madrilène. David Alaba (Bayern Munich) et Pau Torres (Bayern Munich) seraient donc ciblés par le Real Madrid, mais pas seulement puisque d’après les informations d’ OK Diario , Sven Botman (LOSC) figurerait aussi sur la short-list des Merengue , mais un autre cador européen serait sur les rangs.

Liverpool également présent pour Botman