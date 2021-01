Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tuchel plombe déjà un dossier prioritaire de Koeman !

Publié le 29 janvier 2021 à 0h00 par A.M.

En quête d'un latéral gauche afin de remplacer Junior Firpo et ainsi concurrencer Jordi Alba, le FC Barcelone apprécie le profil de Marcos Alonso. Mais alors que l'international espagnol était peu utilisé par Frank Lampard, Thomas Tuchel devrait relancer ce dossier.

Cet hiver, l'une des priorités du FC Barcelone était de trouver un latéral gauche. Et pour cause, Junior Firpo est sur le départ, ce qui laisserait Jordi Alba bien seul dans le couloir gauche de la défense du Barça. Dans cette optique plusieurs noms circulent à l'image de Juan Bernat, dont le contrat au PSG prend fin en juin prochain, ou encore José Gaya (Valence) et Marcos Alonso (Chelsea). La piste menant au latéral des Blues semblait même la plus accessible jusque-là. Mais c'était sans compter sur Thomas Tuchel.

Tuchel devrait relancer Marcos Alonso