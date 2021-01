Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça tente un coup à 0€ à Paris !

Publié le 27 janvier 2021 à 8h45 par A.M.

Toujours en convalescence suite à sa rupture des ligaments croisés, Juan Bernat voit son contrat prendre fin en juin prochain. Et alors qu'il n'a pas encore prolongé au PSG, le FC Barcelone serait à l'affût.

Arrivé durant l'été 2018 au PSG pour environ 7M€, Juan Bernat est probablement l'un des plus jolis coups réalisés par le club de la capitale depuis l'arrivée de QSI. Rapidement, l'Espagnol s'est imposé comme un titulaire indiscutable dans le couloir gauche de la défense parisienne, se montrant même décisif lors des grands rendez-vous en Ligue des Champions. Toutefois, l'ancien joueur du Bayern Munich traverse une période plus délicate. Juan Bernat a effectivement subi une rupture des ligaments croisés en début de saison, et il n'a toujours pas prolongé son contrat au PSG qui s'achève en juin prochain.

Le Barça surveille Bernat

Et bien que les discussions semblent positives avec Leonardo, la menace d'un départ libre n'est pas totalement à exclure. En effet, selon les informations de Mundo Deportivo, le FC Barcelone suit avec attention la situation de Juan Bernat. Il faut dire que le Barça cherche une doublure à Jordi Alba depuis très longtemps et n'a jamais réussi à trouver le profil idéal, les passages de Lucas Digne et Junior Firpo ayant été des échecs. En grandes difficultés d'un point de vue économique, le club catalan cherchera ainsi à se renforcer en attirant des joueurs libres. Autrement dit, Juan Bernat coche toutes les cases du parfait recrutement pour le Barça.