Mercato - PSG : Le dossier Alli compromis par une vieille connaissance de Pochettino

Publié le 28 janvier 2021 à 23h15 par A.C.

Christian Eriksen, milieu de l’Inter et ancien joueur de Mauricio Pochettino à Tottenham, pourrait gâcher les plans du Paris Saint-Germain.

En difficulté avec José Mourinho cette saison, Dele Alli pourrait quitter Tottenham. Plusieurs sources en Angleterre assurent que l’Anglais souhaiterait un départ, mais les dirigeants des Spurs le retiendraient, croyant toujours pouvoir le relancer. Nous vous avons révélé sur le10sport que Dele Alli est la priorité de Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain, une destination qui plairait d’ailleurs au joueur. Mais pour qu’il vienne au PSG, il devra être remplacé à Tottenham... et pour le moment ce n’est pas gagné.

Eriksen, un nouveau départ à l’Inter