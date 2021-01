Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier brûlant de Pochettino plombé par... Eriksen ?

Publié le 28 janvier 2021 à 13h15 par La rédaction

Les discussions entre Tottenham et l'Inter Milan pour Eriksen n'avancent pas et plombent l'arrivée de Dele Alli au PSG. Alors qu'il est déterminé à rejoindre le club de la capitale, l'international anglais est retenu par ses dirigeants qui souhaitent lui trouver un remplaçant.

Mauricio Pochettino veut s'offrir les services de Dele Alli et Delle Alli veut rejoindre Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain. Malgré cela, le dossier n'avance pas alors que le mercato hivernal touche à sa fin. La bonne nouvelle reste que le PSG et Tottenham disposeraient d’un accord pour un prêt sans option d’achat. De quoi relancer le milieu offensif anglais de 24 ans, qui ne fait plus partie du système mis en place par José Mourinho du côté des Spurs . Sauf que, les dirigeants de Tottenham auraient récemment soulevé une toute nouvelle problématique selon laquelle ils seraient dans l'obligation de lui trouver un remplaçant avant de le laisser filer. Et c'est sur ce point que ça bloque...

L'Inter Milan bloque les dossiers Eriksen et Alli !