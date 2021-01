Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros nom souhaite absolument rejoindre Pochettino cet hiver !

Publié le 28 janvier 2021 à 10h15 par G.d.S.S.

Annoncé comme étant la grande priorité du moment au PSG, Dele Alli serait également déterminé à rallier le club de Mauricio Pochettino. Mais ça coince du côté de la direction de Tottenham…

Dele Alli au PSG cet hiver, ça brûle ? Le Parisien annonçait ces dernières heures que le PSG et Tottenham disposaient d’un accord sur les bases d’un prêt sans option d’achat pour le milieu offensif anglais de 24 ans, qui n’entre pas vraiment dans les plans de José Mourinho cette saison chez les Spurs . Une belle opportunité donc pour Mauricio Pochettino, qui retrouverait ainsi au PSG un joueur qu’il connaît très bien. Mais l’opération continue de bloquer en coulisses…

Dele Alli veut le PSG, mais…

Le journaliste Fabrizio Romano apporte de nouveaux éléments ce jeudi matin sur le feuilleton Dele Alli, et il indique que le joueur est bel et bien déterminé à rejoindre le PSG. Néanmoins, il existerait toujours le problème de son remplacement, puisque Tottenham souhaite attirer un nouveau profil avant de valider le départ de l’international anglais, mais ne trouve pas encore son bonheur sur le marché. Et le PSG est donc mis en salle d’attente.