Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo avait prévu un gros coup pour cet hiver !

Publié le 28 janvier 2021 à 5h15 par T.M.

Alors que Dele Alli pourrait finalement être la seule et unique recrue du PSG cet hiver, Leonardo avait une idée en tête pour renforcer le club de la capitale durant ce mois de janvier.

En ce mois de janvier, le gros changement au PSG a été l’arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc de touche en lieu et place de Thomas Tuchel. Désormais, c’est donc l’Argentin qui est aux commandes dans la capitale. Et pour mettre sa patte sur son groupe, l’ancien entraîneur de Tottenham cherche actuellement à faire venir Dele Alli, qu’il a connu chez les Spurs. Alors que l’affaire avancerait bien entre le PSG et Tottenham, le Britannique pourrait donc rejoindre la capitale avant la clôture. Alors que Dele Alli pourrait être le seul renfort parisien à la mi-saison, Lucas Paqueta était également initialement dans les petits papiers de Leonardo.

« Lucas ne voulait pas attendre »