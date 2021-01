Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino reçoit un avertissement pour Dele Alli !

Publié le 28 janvier 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

En dépit des nombreux rebondissements annoncés ces dernières heures dans le dossier Dele Alli au PSG, José Mourinho a jeté un gros froid en conférence de presse.

Ancien protégé de Mauricio Pochettino à Tottenham, Dele Alli serait la piste la plus chaude actuellement à l’étude au PSG. En effet, Le Parisien a même révélé un accord entre Leonardo et Tottenham sur les bases d’un prêt sans option d’achat pour le milieu offensif anglais, qui peine à obtenir du temps de jeu cette saison sous les ordres de José Mourinho. Et pourtant, le Special One a refroidi les ardeurs du PSG…

« Je ne m’attends pas à son départ »