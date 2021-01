Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : José Mourinho douche les espoirs de Mauricio Pochettino !

Publié le 27 janvier 2021 à 14h45 par A.M.

Interrogé sur la situation de Dele Alli, José Mourinho s'est montré très évasif, assurant qu'il ne s'attendait pas à un départ de son joueur, annoncé avec insistance du côté du PSG.

Leonardo va-t-il encore attendre les dernières heures du mercato pour renforcer l'effectif du PSG ? Difficile à affirmer, mais ça en prend le chemin. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, la priorité de Mauricio Pochettino est de recruter Dele Alli cet hiver afin d'en faire son numéro 10. Les négociations ont donc été relancées entre le PSG et Tottenham, puisque Leonardo avait déjà tenté d'attirer l'international anglais à Paris l'été dernier. Et après une première partie de saison durant laquelle il a été très peu utilisé, Dele Alli souhaiterait retrouver du temps de jeu en vue de l'Euro et sait qu'en évoluant à nouveau sous les ordres de Mauricio Pochettino, il aura toutes les chances de retrouver son meilleur niveau. Et alors que Daniel Levy semblait être le dernier obstacle à cette transaction, Le Parisien assure qu'il a revu ses plans face à l'insistance du joueur.

Mourinho ne s'attend à aucun mouvement