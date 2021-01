Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de tonnerre dans le feuilleton Dele Alli !

Publié le 27 janvier 2021 à 15h10 par G.d.S.S.

Alors qu’un accord entre le PSG et Tottenham a été annoncé ces dernières heures pour Dele Alli, la presse anglaise calme le jeu dans ce dossier et assure que Daniel Levy n’aurait pas donné son feu vert.

Comme l’a indiqué Le Parisien ce mercredi, le PSG et Tottenham auraient trouvé un accord sur les bases d’un prêt sans option d’achat de Dele Alli cet hiver. Le milieu offensif anglaise, qui n’entre pas dans les plans de José Mourinho chez les Spurs, devrait donc être la première recrue de l’ère Pochettino au PSG et ainsi retrouver son ancien mentor au Parc des Princes. Mais la presse britannique relance totalement le dossier…

Daniel Levy bloquerait tout pour Alli