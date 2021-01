Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette incroyable révélation sur Dele Alli !

Publié le 28 janvier 2021 à 8h15 par A.M. mis à jour le 28 janvier 2021 à 8h19

Seule piste crédible du Paris Saint-Germain cet hiver, Dele Alli ne serait toutefois pas une priorité. D'autant plus que ce dossier ne fait pas l'unanimité en interne.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Dele Alli est la priorité de Mauricio Pochettino pour le mercato d'hiver. Il faut dire que l'international anglais, qui avait brillé sous les ordres de l'Argentin à Tottenham, n'entre plus dans les plans de José Mourinho puisqu'il n'a été titularisé qu'à une seule reprise en Premier League cette saison. Et selon les informations du Parisien , les Spurs et le PSG sont même tombés d'accord sur un prêt sans option d'achat de Dele Alli. Mais les Londoniens attendent de trouver son remplaçant pour laisser filer le milieu offensif.

Dele Alli ne fait pas l'unanimité à Paris...