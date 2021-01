Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est prêt à tout pour satisfaire Mauricio Pochettino !

Publié le 27 janvier 2021 à 17h30 par T.M.

Arrivé sur le banc du PSG début janvier, Mauricio Pochettino souhaite déjà apporter quelques changements à son effectif. Et pour ce mercato hivernal, la priorité de l’Argentin est claire : recruter Dele Alli. Alors que Pochettino veut retrouver son ancien joueur à Tottenham, Leonardo se démènerait en coulisse pour répondre à cette demande, envisageant même plusieurs scénarios pour cela.

Avant même l’officialisation de l’arrivée de Mauricio Pochettino au PSG, le10sport.com vous révélait déjà quelle était la grande priorité de l’entraîneur argentin pour renforcer l’effectif parisien. Et alors que deux anciens protégés de Pochettino à Tottenham, Christian Eriksen et Dele Alli, revenaient souvent aux abords du Parc des Princes, c’est le Britannique a été désigné comme la grande priorité pour ce mois de janvier. Après avoir déjà tenté le coup à l’été, se heurtant finalement aux exigences de Daniel Levy, patron des Spurs, Leonardo s’active désormais en coulisse depuis plusieurs semaines pour enfin faire plier le club londonien et ainsi accueillir Dele Alli au PSG et acter des retrouvailles avec Mauricio Pochettino. Mais encore une fois, ce dossier n’est pas simple. « Je m'attends à ce qu'il soit encore là. Je dis cela depuis le début de la fenêtre de transfert. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un parte, je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un vienne. Jusqu'à présent, le 27 janvier, nous sommes presque arrivés à la fin. Je ne crois pas que quelque chose va se passer », a d’ailleurs assuré José Mourinho ce mercredi, jetant ainsi un grand froid sur l’arrivée de Dele Alli au PSG.

Différents plans mis en place