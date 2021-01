Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino reçoit des mauvaises nouvelles pour son recrutement...

Publié le 28 janvier 2021 à 4h00 par A.M.

Alors qu'il aimerait récupérer Christian Eriksen ou Dele Alli cet hiver, Mauricio Pochettino a été refroidi par Antonio Conte et José Mourinho.

Nommé entraîneur du PSG en début d'année, Mauricio Pochettino aurait réclamé l'arrivée de deux joueurs, à savoir Christian Eriksen et Dele Alli. Toutefois, Antonio Conte a scellé le sort de l'international danois mardi soir : « Personne ne vient et personne ne part. Eriksen est un jeune homme très intelligent, il a de la qualité et il fait partie de notre projet. Je suis heureux qu'il ait marqué ce but aujourd'hui, je l'ai moi-même poussé à tirer le coup franc... Nous l'aimons tous. Nous nous accrochons à lui et nous allons continuer avec ce groupe ». Un coup dur pour le technicien argentin qui fait toutefois de Dele Alli sa priorité, comme révélé en exclusivité par le10sport.com.

Mourinho et Conte refroidissent le PSG