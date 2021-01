Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un accord trouvé dans le dossier Alli ? La réponse

28 janvier 2021

Journaliste pour L’Equipe, Damien Degorre a confirmé que Leonardo avait activé la piste menant à Dele Alli. Mais pour l'heure, aucun accord n’aurait été trouvé dans ce dossier car Tottenham n’aurait toujours pas mis la main sur son remplaçant.

Annoncé sur les tablettes du PSG lors du denier mercato estival, Dele Alli pourrait finalement prendre la direction de la Ligue 1 lors de ce mois de janvier. Ne rentrant pas dans les plans de José Mourinho à Tottenham, l’international anglais est en quête de temps de jeu et pourrait rebondir au PSG. Comme annoncé par le 10 Sport dès le 26 décembre dernier, Dele Alli est la priorité de Mauricio Pochettino au milieu de terrain et les deux parties continueraient de négocier. Le Parisien annonçait même ces dernières heures qu’un accord sur les bases d’un prêt de six mois sans option d’achat aurait été trouvé. Mais à en croire Damien Degorre, les deux parties n’auraient toujours pas trouvé de terrain d’entente. En effet, José Mourinho voudrait mettre la main sur son remplaçant avant de le laisser filer au PSG.

« A ma connaissance il n’y a pas d’accord »