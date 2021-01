Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Arsenal s'enflamme déjà pour l'arrivée d'Odegaard !

Publié le 28 janvier 2021 à 7h00 par La rédaction

Mikel Arteta n'a pas caché sa joie à l'idée de voir Martin Odegaard rejoindre Arsenal jusqu'à la fin de la saison.

Cela a été officialisé ce mercredi : le Real Madrid a prêté Martin Odegaard à Arsenal jusqu'à la fin de la saison. Cette annonce est tout sauf surprenante, car le milieu de terrain de 22 ans avait récemment demandé à quitter le club madrilène pour obtenir du temps de jeu au sein d'une autre équipe. Martin Odegaard n'avait en effet disputé que neuf rencontres toutes compétitions confondues pour les Merengue cette saison. Si Zinédine Zidane ne comptait pas tellement sur lui à Madrid, son nouvel entraîneur à Arsenal, Mikel Arteta, a de grands projets pour lui.

« Martin nous offrira des options offensives de qualité »