Mercato - PSG : Leonardo bloque une opération ahurissante avec Icardi !

Publié le 28 janvier 2021 à 16h10 par A.M.

Alors que l'AS Roma cherche un moyen pour se séparer d'Edin Dzeko, le PSG aurait repoussé l'idée d'un échange avec Mauro Icardi.

Malgré l'arrivée de Moise Kean l'été dernier, le PSG est toujours à l'affût sur le marché pour attirer un nouvel avant-centre. Et pour cause, l'attaquant italien est prêté sans option d'achat par Everton, et transférer définitivement l'ancien joueur de la Juventus devrait coûter cher. Par conséquent, Leonardo s'intéresserait à Edin Dzeko dont la situation s'envenime à l'AS Roma. Conscient de l'intérêt du club parisien pour son attaquant, les Giallorossi auraient tenté une manœuvre osée.

Le PSG refuse l'échange Icardi-Dzeko

En effet, plusieurs médias italiens ont évoqué l'hypothèse d'un échange entre Edin Dzeko et Mauro Icardi. Une tendance confirmée par Alfredo Pedulla. Le journaliste de SportItalia révèle que l'AS Roma a tenté de récupérer l'attaquant argentin dans le deal, mais le PSG se serait fermement opposé à cette proposition. Toujours décidés à se séparer du Bosnien, les Romains auraient ainsi sondé l'Inter Milan pour un échange avec Alexis Sanchez. Une opération qui semble bien plus envisageable que celle avec le PSG.