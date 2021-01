Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas peut encore réaliser une grosse opération cet hiver !

Publié le 28 janvier 2021 à 15h10 par B.C.

Annoncé dans le viseur de l’OM, Irfan Can Kahveci ne donnerait pas sa préférence au club phocéen. Pourtant, André Villas-Boas ferait une belle affaire en recrutant le milieu de terrain turc selon un expert du championnat.

L’OM n’a plus que quelques jours pour mettre la main sur le remplaçant de Morgan Sanson, parti à Aston Villa comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Alors que la piste Imran Louza (FC Nantes) a été révélé ce mercredi, Pablo Longoria s’intéresserait également à Irfan Can Kahveci, international turc de 25 ans, et à en croire le président de l’Istanbul Basaksehir, l’OM aurait déjà formulé une offre pour le joueur. Mohamed Bouhafsi, journaliste à RMC , a toutefois indiqué ce jeudi que Göksel Gümüşdağ utilisait simplement le club phocéen pour faire monter les enchères, mais l’OM aurait pourtant un joli coup à faire dans ce dossier.

« Il veut rejoindre Galatasaray, mais… »