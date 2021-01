Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça se complique sérieusement pour cette nouvelle piste !

Publié le 28 janvier 2021 à 13h10 par La rédaction

Alors qu'il multiplie les pistes menant à un milieu de terrain pour renforcer l'OM, Pablo Longoria peine à concrétiser l'une d'entre elles, à l'instar du dossier d'Imran Louza qui n'avance pas.

« On doit le remplacer, j'ai transmis mon opinion à la direction, moi et Pablo on cherche la meilleure option pour le futur, avec moi ou sans moi. J'espère qu'il sera bien remplacé » . Depuis le départ de Morgan Sanson, qui a rejoint Aston Villa, André Villas-Boas répète sa volonté de lui trouver un remplaçant. Un message bien reçu par Pablo Longoria, qui s'active sur le marché des transferts pour dénicher la perle rare au poste de milieu de terrain. Parmi les très nombreuses pistes déjà évoquées, celle qui mène à Imran Louza serait plutôt mal engagée selon les dernières informations.

Imran Louza, finalement trop cher ?